Yerli bir hocayı hemen bulabilirsiniz ama Beşiktaş yönetimi, uzun vadeli çalışacağı bir hoca arıyorsa büyük bir ihtimalle Sergen Yalçın sonrasında yabancı teknik adam tercih edecektir. Hoca arayışından her zaman F.Bahçe için Daum, Beşiktaş için Bilic ismi hep yazılır.

Norwich'ten ayrılan Daniel Farke ismi de dolaşıyor. Düşük bütçeli Jürgen Klopp diyebilir kendisine. Dortmund çıkışlı ve Norwich'i İngiltere Championship'te iki kez şampiyonluğa taşımış, sistem oturtmayı iyi bilen bir teknik adam. Elbette süre kısıtlı, yönetim F.Bahçe derbisine kadar bir hoca bulmaya çalışacak. Fakat buldukları hoca, bu sürede takımı ve ligi tanıyabilme şansına sahip değil. Bu yüzden Beşiktaş yönetiminin de ve yabancı bir teknik adamın da 2021 biterken işleri zor. Sonrası ise teşekkür edip ayrılması gereken oyuncularla birlikte yeni bir Beşiktaş kadrosu oluşturmakta yatıyor. (SABAH)