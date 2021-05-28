Daha güçlü kadro için Sergen Yalçın'a transfer sözü!

Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın’a önümüzdeki günlerde yeni kontrat sunacak olan siyah-beyazlı yönetim, başarılı teknik adama daha güçlü bir kadro sözü de verecek. Geçtiğimiz sezonu Avrupa kulvarı olmadan sürdürdüğü için kısıtlı kadroyla Süper Lig’de zaman zaman zorlansa da ilerleyen Beşiktaş’ta, Şampiyonlar Ligi’nin getireceği yorgunluğu göz önünde bulunduran yönetim, teknik heyete alternatifli bir kadro imkanı sunmaya çalışacak.

Özellikle forvet ve ofansif orta saha konusunda Sergen Yalçın’ın elini rahatlatmak isteyen siyah-beyazlı yönetim, sadece Şampiyonlar Ligi’nde değil Süper Lig’de ve Ziraat Türkiye Kupası’nda da da mücadele edebilecek kalitede bir kadronun planlarına şimdiden başladı.

Daha sezon bitmeden birçok oyuncuyla ön görüşmeler yapan Beşiktaşlı idareciler, Sergen Yalçın ile imzalayacağı kontrattan önce siyah-beyazlı teknik adamla transfer çalışmalarını konuşacak.

Parasal konulardan önce, çok daha güçlü ve kaliteli bir kadronun kurulması gerektiğini daha önce yönetime söyleyen Sergen Yalçın’ın, golcüler konusunda çok hassas olduğu bildirildi. Geçtiğimiz sezonun son haftalarında Cenk Tosun’un ve Aboubakar’ın sakatlığının ardından bunun sıkıntılarını yaşayan Yalçın, bu kez işini sağlama almaya çalışacak. (MİLLİYET)