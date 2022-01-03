Beşiktaş ile sözleşme imzalamayan Cyle Larin'i Fransa ekibi Olimpik Marsilya çok istiyor. Cyle Larin'in Beşiktaş'tan bonservis bedeli ödemeden transfer olması an meselesi.

Beşiktaş ile sözleşme uzatmaya sıcak bakmayan Kanadalı oyuncunun; yönetimin 1 milyon 700 bin euroluk yeni teklifine olumsuz yanıt verdiği ve 2 milyon 500 bin euro istediği iddia edilmişti.

Talipleri artıyor

Öte yandan, Cengiz Ünder'in takımı Marsilya'nın dışında İngiliz ekibi Brighton, Southampton, West Ham United ve Everton, 26 yaşındaki golcü oyuncuyla yakından ilgileniyor.

Bu sezon Beşiktaş ile 22 maça çıkan Larin, 7 gol ve 1 asist kaydetti. (AKŞAM)