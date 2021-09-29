Cyle Larin'in menajerinden yeni sözleşme açıklaması

Cyle Larin'in Menajeri Nick Mavromaras, Cyle Larin'in sözleşmesi ile ilgili açıklamalar yaptı.

Mavromaras'ın yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Larin, Beşiktaş için önemli bir oyuncu olduğunu geçtiğimiz maçlarda gösterdi.

"Larin'in ihtiyaçlarını karşılamak ve onu tatmin etmek Beşiktaş yönetiminin elinde. Larin, Beşiktaş için önemli bir oyuncu olduğunu geçtiğimiz maçlarda gösterdi. Özellikle Ghezzal ile sonradan oyuna girdikleri Antalyaspor maçında."

Larin, geçen sezon attığı gollerle...

"Larin, geçen sezon attığı gollerle Beşiktaş'ın iki kupayı kazanmasında ve ekonomik olarak kazanç elde ettiği Şampiyonlar Ligi'nde yer almasında önemli rol oynadı. Beşiktaş'ın kazanacağı kupalarda önemli rol oynamaya devam edecektir."

Sözleşme konusunda sorun olacağını düşünmüyorum

"Larin Beşiktaş'ı seviyor, aynı zamanda ilk 11'de oynayan diğer arkadaşlarına benzer finansal şartları bekliyor. Diğerleriyle benzer bir durum olursa, sözleşme konusunda sorun olacağını düşünmüyorum." ifadelerini kullandı. (A SPOR)