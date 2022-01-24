Kartal’da Öznur Kablo Yeni Malatyaspor deplasmanında forma şansı bulamayan Cyle Larin’in son dönemde yaşadığı mental ve fiziksel sorunlar dikkat çekiyor. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 26 yaşındaki Kanadalı futbolcu kariyeriyle ilgili belirsizlik yüzünden sıkıntı yaşıyor.

Teknik Direktör Önder Karaveli, Malatyaspor karşısında hücum hattının sol kanadında sürpriz şekilde Kenan Karaman’a forma verirken, Cyle Larin ile Güven Yalçın’ı yedek soyundurdu. Karaveli orta sahaya verdiği destek ve rakibin oyun planı nedeniyle ilk 11’de Kenan’ı tercih ettiğini açıklamıştı. Güven Yalçın ve 17 yaşındaki Emirhan İlkhan 67. dakikada oyuna dahil olurken, Cyle Larin hiç şans bulamadı. Kanadalı forvet, Malatya’nın 84. dakikada penaltıdan beraberlik golünü bulmasından sonra da düşünülmedi.

GHEZZAL'LA AYNI ÜCRETİ İSTEDİ

Bu durumun perde arkasında Larin’in kafasının karışık, motivasyonun ise düşük olmasının bulunduğu ifade edildi. Yeni sözleşme için Beşiktaş Yönetimi ile geçtiğimiz günlerde masaya oturan başarılı futbolcu, Rachid Ghezzal’la aynı yıllık ücreti istediği için olumsuz yanıt almıştı. Cezayirli yıldız, Beşiktaş'tan yıllık 2 milyon 250 bin euro kazanıyor.

HENÜZ KARARINI VERMEDİ

Yurt dışından çok ciddi teklifler alan Larin geleceğiyle ilgili henüz net bir karar veremedi. Golcü oyuncunun bu durumdan olumsuz etkilendiği ve hem antrenman hem de maç performansının bir hayli düştüğü kaydedildi.

YURT DIŞININ YAKIN TAKİBİNDE

Menajeri aracılığıyla İngiltere, Fransa, Rusya ve bazı Körfez ülkelerinden transfer teklifleri alan Cyle Larin, Beşiktaş’la anlaşamazsa sezon sonu bedelsiz olarak takımdan ayrılacak. Güncel bonservis değeri 11 milyon euro olan Larin’in olası vedası siyah-beyazlılar için maddi olarak da ciddi bir kayıp oluşturacak. (MİLLİYET)