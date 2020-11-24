Cyle Larin’in hedefi 5’te 5!

Beşiktaş formasıyla çıktığı son 4 maçta rakip fileleri 4 kez havalandıran Cyle Larin, serisini Fenerbahçe karşısında da sürdürmeyi amaçlıyor.

FUTBOL 24.11.2020 - 09:56 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Cyle Larin’in hedefi 5’te 5!

Başarılı futbolcu, hafta boyunca yapılacak takım çalışmalarında formunu daha da yükseğe çıkarıp Sarı-Lacivertliler’i de boş geçmemeyi istiyor.

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Siyah-Beyazlılar, Süper Lig’in 10. haftasında pazar günü Fenerbahçe’yle oynayacakları maçın hazırlıklarına dün yaptıkları antrenmanla başladı. Başakşehir zaferi sonrasında verilen 1 günlük aranın tamamlanması sonrasında Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, istasyon koşularının ardından pas, 5’e 2 ve taktik çalışma yaptı. Antrenman, kondisyon koşuları sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile tamamlandı. Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına bu sabah gerçekleştireceği idmanla devam edecek.

Kaynak: Fanatik

#Beşiktaş #Fenerbahçe #larin
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