Cyle Larin'e Rusya'dan 2 talip!

Rus kulüpleri CSKA Moskova ve Spartak Moskova, geçtiğimiz sezonu çifte kupalı bitiren Beşiktaş'ta forma giyen Cyle Larin'i transfer etmek istiyor.

GÜNDEM 07.06.2021 - 07:48 07.06.2021 - 07:50 Kartal Bakışı
Cyle Larin'e Rusya'dan 2 talip!

Beşiktaş ile bu sezon müthiş bir performans ortaya koyan ve şampiyonluk sevinci yaşayan Cyle Larin'e Rusya Ligi takımları talip oldu.

Görüşmeler başladı

Rus basını; CSKA Moskova ve Spartak Moskova'nın, Kanadalı forvet oyuncusunun temsilcisiyle görüşmelere başladığını iddia etti.

11 milyon Euro

Haberde, 26 yaşındaki oyuncunun bonservis bedelinin ise 11 milyon Euro olduğu belirtildi.

Rosier gelen teklifleri Beşiktaş için reddediyor

Rosier gelen teklifleri Beşiktaş için reddediyor

Teklif reddedilmişti

Bilindiği üzere oyuncuya ocak ayı transfer döneminde bir İngiliz takımından 15 milyon Euro'luk bir teklif geldiği ancak Ahmet Nur Çebi'nin bu teklifi kabul etmediği açıklanmıştı.

Bu sezonki performansı

Siyah-beyazlı takımla bu sezon 45 maça çıkan Larin, 23 gol ve 6 asist kaydetti. (AJANSSPOR)

#cyle larin #Beşiktaş
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