Cyle Larin'e Rusya'dan 2 talip!
Rus kulüpleri CSKA Moskova ve Spartak Moskova, geçtiğimiz sezonu çifte kupalı bitiren Beşiktaş'ta forma giyen Cyle Larin'i transfer etmek istiyor.
GÜNDEM 07.06.2021 - 07:48 07.06.2021 - 07:50 Kartal Bakışı
Beşiktaş ile bu sezon müthiş bir performans ortaya koyan ve şampiyonluk sevinci yaşayan Cyle Larin'e Rusya Ligi takımları talip oldu.
Görüşmeler başladı
Rus basını; CSKA Moskova ve Spartak Moskova'nın, Kanadalı forvet oyuncusunun temsilcisiyle görüşmelere başladığını iddia etti.
11 milyon Euro
Haberde, 26 yaşındaki oyuncunun bonservis bedelinin ise 11 milyon Euro olduğu belirtildi.
Teklif reddedilmişti
Bilindiği üzere oyuncuya ocak ayı transfer döneminde bir İngiliz takımından 15 milyon Euro'luk bir teklif geldiği ancak Ahmet Nur Çebi'nin bu teklifi kabul etmediği açıklanmıştı.
Bu sezonki performansı
Siyah-beyazlı takımla bu sezon 45 maça çıkan Larin, 23 gol ve 6 asist kaydetti. (AJANSSPOR)
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