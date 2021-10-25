Cyle Larin'den derbi galibiyeti ve yeni sözleşme sözleri

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı 2-1 yendi. Siyah-beyazlı takımın gollerini Cyle Larin kaydetti.

FUTBOL 25.10.2021 - 22:21 25.10.2021 - 22:24 Kartal Bakışı
Cyle Larin'den derbi galibiyeti ve yeni sözleşme sözleri
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Maçın ardından  beIN SPORTS'a konuşan Larin, "Önemli bir derbi maçı. Geçen sene de bu şekilde savaşarak oynuyorduk. Galibiyet için de gol attığım için de çok mutluyum" dedi.

"Beşiktaş'la sözleşmen sona eriyor, uzatacak mısın?" sorusuna ise Larin, "Beşiktaş'ı, şehri, burayı seviyorum. Şu anda düşündüğüm bu sezon. Sezona odaklanmış durumdayım. Ne olacağını göreceğiz. Umarım kalırım." açıklamalarında bulundu. (NTV SPOR)

#larin #Beşiktaş #Galatasaray
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