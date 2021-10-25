Cyle Larin'den 9 yıl sonra bir ilk

Vodafone Park'taki mücadelede sarı-kırmızılılar 35. dakikada Alexandru Cicaldau ile öne geçti. Ev sahibi takım 39'da Cyle Larin ile rakibine cevap verirken, Larin 64. dakikada bu kez takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.

Larin, Süper Lig'de Ağustos 2012'den (Filip Holosko) bu yana Galatasaray'a rakip olduğu maçta iki gol atan ilk Beşiktaş oyuncusu oldu.

26 yaşındaki futbolcu bu sezon ligin ilk haftasındaki Çaykur Rizespor maçında gol sevinci yaşamıştı. (NTV SPOR)