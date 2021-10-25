Cyle Larin'den 9 yıl sonra bir ilk

Süper Lig'in 10. hafta kapanış maçında Beşiktaş ve Galatasaray karşı karşıya geldi. Siyah Beyazlılar Cyle Larin'in golleriyle maçtan galip ayrıldı.

FUTBOL 25.10.2021 - 22:12 25.10.2021 - 22:14 Kartal Bakışı
Cyle Larin'den 9 yıl sonra bir ilk

Vodafone Park'taki mücadelede sarı-kırmızılılar 35. dakikada Alexandru Cicaldau ile öne geçti. Ev sahibi takım 39'da Cyle Larin ile rakibine cevap verirken, Larin 64. dakikada bu kez takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.

Larin, Süper Lig'de Ağustos 2012'den (Filip Holosko) bu yana Galatasaray'a rakip olduğu maçta iki gol atan ilk Beşiktaş oyuncusu oldu.

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26 yaşındaki futbolcu bu sezon ligin ilk haftasındaki Çaykur Rizespor maçında gol sevinci yaşamıştı. (NTV SPOR)

#Beşiktaş #Galatasaray #larin
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