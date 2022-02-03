Beşiktaş'ın 6 aydır sözleşme uzatma görüşmeleri yürütmesine rağmen sonuç alamadığı Cyle Larin için Lokomotiv Moskova yeniden devreye girdi.

Bir diğer Rus ekibi Krasnodar'ın da Kanadalı forvet için Siyah-Beyazlıların kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi.

AKLI PREMİER LİG'DE

Fransız kulüplerinin de ilgilendiği 26 yaşındaki futbolcunun aklı ise İngiltere Premier Lig'de.

Championship ekibi West Bromwich, Larin'e kiralama teklifinde bulunmuştu.

Öte yandan oyuncunun menajeri Nick Mavromaras, İstanbul'a gelerek Beşiktaş yönetimi ile bir görüşme daha gerçekleştirecek. (SABAH)