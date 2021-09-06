Cyle Larin'de 10 milyon euro beklentisi

Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kanadalı golcü Cyle Larin için siyah beyazlı kulüp uygun şartlarda satış gerçekleştirecek.

GÜNDEM 06.09.2021 - 21:00 06.09.2021 - 21:03 Kartal Bakışı
Cyle Larin'de 10 milyon euro beklentisi
Bosnalı gazeteci Pjanic'i değerlendirdi! Futbol kalitesini arttıracak

Bosnalı gazeteci Pjanic'i değerlendirdi! Futbol kalitesini arttıracak

Transfer döneminin bitimine üç gün kala Beşiktaş'ta büyük bir hareketlilik yaşanıyor.

Forma giydiği son 58 maçta 36 golün altına imza atan Cyle Larin'in transferi için Marsilya'nın 6 milyon euroluk teklifini kabul etmeyen Beşiktaş, Kanadalı futbolcu ile sözleşme uzatma görüşmelerinden de sonuç alamadı.

Cyle Larin'e 3 yıllık yeni sözleşme ve 2 milyon euro garanti maaş öneren Beşiktaş Yönetimi, Kanadalı futbolcudan gelen cevap sonrasında yeni bir strateji belirledi.

Cyle Larin'in menajeri Nick Mavromaras ile görüşen Beşiktaş Yönetimi, Kanadalı futbolcunun transferinden en az 10 milyon euroluk bonservis bedeli beklediklerini iletti.

Rus kulüpleri ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, Kanadalı futbolcu için 10 milyon euroluk teklifi yakalarsa satış işlemini gerçekleştirecek. (SPORX)

#Beşiktaş #larin
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • Süper Lig
  • Ptt 1. Lig
  • Premier Lig
  • La Liga
Takım O Av P
 Şamp. Ligi  UEFA  Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P

Gelişmelerden Haberdar Olun

@
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Detaylar için lütfen tıklayın. Çerez Politikası