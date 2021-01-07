Cyle Larin tarihe geçti!

Beşiktaş sahasında oynadığı Ç.Rizespor maçını farklı kazanırken Kanadalı oyuncu Cyle Larin 4 gol atıp tarihe geçti. Larin böylece 1989-90 sezonunda Ali Gülkiten'den sonra bir lig maçında Beşiktaş adına 4 gol atan ilk oyuncu oldu.

FUTBOL 07.01.2021 - 10:02 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Cyle Larin tarihe geçti!
Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? GS BJK derbi tarihi nedir?

Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? GS BJK derbi tarihi nedir?

Beşiktaş sahasında oynadığı Ç.Rizespor maçını 6-0 kazanırken Kanadalı oyuncu Cyle Larin 4 gol atıp tarihe geçti. Larin böylece 1989-90 sezonunda Ali Gültiken'den sonra bir lig maçında Beşiktaş adına 4 gol atan ilk futbolcu oldu.

Ali Gültiken 10-0 kazanılan lig tarihine geçen Adana Demirspor maçında 4 gol atmıştı. Cyle Larin toplamda 10 gol ile bu sezon Boupendza ile birlikte ligin en golcü iki oyuncusundan biri oldu. (Fanatik)

#Beşiktaş #cyle larin
Yükleniyor...
0
.
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
Takım O Av P
  Şamp. Ligi   UEFA   Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P

Gelişmelerden Haberdar Olun

@
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam etmeniz gizlilik politikamızı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.