Cyle Larin tarihe geçti!
Beşiktaş sahasında oynadığı Ç.Rizespor maçını farklı kazanırken Kanadalı oyuncu Cyle Larin 4 gol atıp tarihe geçti. Larin böylece 1989-90 sezonunda Ali Gülkiten'den sonra bir lig maçında Beşiktaş adına 4 gol atan ilk oyuncu oldu.
FUTBOL 07.01.2021 - 10:02 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Beşiktaş sahasında oynadığı Ç.Rizespor maçını 6-0 kazanırken Kanadalı oyuncu Cyle Larin 4 gol atıp tarihe geçti. Larin böylece 1989-90 sezonunda Ali Gültiken'den sonra bir lig maçında Beşiktaş adına 4 gol atan ilk futbolcu oldu.
Ali Gültiken 10-0 kazanılan lig tarihine geçen Adana Demirspor maçında 4 gol atmıştı. Cyle Larin toplamda 10 gol ile bu sezon Boupendza ile birlikte ligin en golcü iki oyuncusundan biri oldu. (Fanatik)
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