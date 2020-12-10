Cyle Larin: Takım için savaşıyoruz!

Beşiktaş’ın Kanadalı golcüsü Cyle Larin, kulüp dergisinin aralık sayısına açıklamalarda bulundu. İyi bir sezon geçireceklerine inandığını belirten Larin, oyun olarak gün geçtikçe daha etkili bir görüntü kazanacaklarını söyledi. Bu sezon 11 maçta 6 gol ve 1 asistle oynayan 25 yaşındaki futbolcu, bireysel performansıyla ilgili olarak, “Şu anki oyun biçimimizde solda başlıyorum fakat sürekli ceza sahasına giriyorum. Bu oyun stili, bana içeri girip gol bulma şansı tanıyor. Orada olduğum sürece gol atabilirim. Pozisyona adapte oldum ve takımıma katkı sağlayabiliyorum” ifadelerini kullandı.

Maçlar sırasında kendisini zorlayan şeylerden de bahseden Larin, “Sahada beni en çok kızdıran şey yediğim tekmeler. Elbette yanlış hakem kararlarına da kızıyorum ama genelde sahada sakinim” yorumunu yaptı. Siyah-Beyazlı futbolseverlere de mesaj gönderen Cyle Larin, “Giderek daha iyi bir takım oluyoruz. Taraftarlarımız birlik olsunlar çünkü çok iyi bir sezon geçireceğiz. Hepimiz takımın daha iyi olması için savaşıyoruz. Kazanmak istiyoruz” yorumunda bulundu.

(Fanatik)