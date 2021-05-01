Cyle Larin: Şampiyonluğa yürüyoruz

Süper Lig’in 39. haftasında Hatayspor’u 7-0 yenen Beşiktaş’ta 4 gol atarak bu sezon 19. gol sevincini yaşayan Cyle Larin, karşılaşmanın ardından konuştu.

FUTBOL 01.05.2021 - 23:29 01.05.2021 - 23:29 Kartal Bakışı
Cyle Larin: Şampiyonluğa yürüyoruz

Galibiyette büyük pay sahibi olan Kanadalı, taraftarlara seslenerek, şampiyon olacaklarını belirtti.

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi hazırlıkları sürdü! Antrenmanda 4 isim takımla çalışmadı

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi hazırlıkları sürdü! Antrenmanda 4 isim takımla çalışmadı

Larin’in sözleri şöyle;

Mutluyum. Bu kadar çok gol attım. Daha mutluğu olduğum konu şampiyonluğa yürüyoruz. Her zamanki gibi birlikte savaştık, oynadık, mücadale ettik. Bu şekilde devam edeceğiz.

Şampiyon olacağız, şampiyon olmak istiyoruz. Bu benim hayatımda çok önemli bir an olarak kalacak. Bu takımda oynamak, bu arkadaşlarla oynamak benim için paha biçilemez. (SÖZCÜ)

#larin #Beşiktaş #hatayspor
Yükleniyor...
0
.
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
Takım O Av P
  Şamp. Ligi   UEFA   Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P

Gelişmelerden Haberdar Olun

@
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam etmeniz gizlilik politikamızı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.