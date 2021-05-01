Cyle Larin: Şampiyonluğa yürüyoruz

Galibiyette büyük pay sahibi olan Kanadalı, taraftarlara seslenerek, şampiyon olacaklarını belirtti.

Larin’in sözleri şöyle;

Mutluyum. Bu kadar çok gol attım. Daha mutluğu olduğum konu şampiyonluğa yürüyoruz. Her zamanki gibi birlikte savaştık, oynadık, mücadale ettik. Bu şekilde devam edeceğiz.

Şampiyon olacağız, şampiyon olmak istiyoruz. Bu benim hayatımda çok önemli bir an olarak kalacak. Bu takımda oynamak, bu arkadaşlarla oynamak benim için paha biçilemez. (SÖZCÜ)