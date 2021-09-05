Cyle Larin performansıyla büyük yıldızları geride bıraktı

Beşiktaş'ın geçen sezon yaşadığı çifte şampiyonluğun baş aktörlerinden olan Kanadalı golcü Cyle Larin, 2021'deki milli takım performansıyla dünya yıldızlarını geride bırakarak zirveye yerleşti.

26 yaşındaki golcü, 2021'de Kanada Milli Takımı'yla çıktığı 10 maçta 11 gol atarak şu ana kadar milli takım formasıyla en çok gol atan oyuncu konumunda.

Larin, bu müthiş performansıyla milli takımlarda en çok gol atan dünya yıldızlarını da geride bıraktı.

RONALDO, LUKAKU VE LEWANDOWSKI

Kanadalı yıldız, 2021'de 9 gol atan Cristiano Ronaldo ve Romelu Lukaku ile 7 gol atan Robert Lewandowski'den daha çok gol atmayı başardı. 2014'ten beri Kanada Milli Takımı forması giyen Larin, 40 maçta 18 gol kaydetti.

ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ'IN EN GOLCÜSÜ!

Cyle Larin, ayrıca geçen sezon hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olan Beşiktaş'ın da en golcü futbolcusu olmuştu. Larin, geçen sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 45 maçta 23 gol atıp 6 da asist yaptı. Bu sezona da golle başlayan Larin, Beşiktaş'ın ligin ilk haftasında 3-0 kazandığı Çaykur Rizespor maçında 1 gol attı.

Kanadalı yıldızın Beşiktaş ile sözleşmesi bu sezonun sonunda bitecek. Siyah-beyazlılar, Larin ile yeni sözleşme konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Cyle Larin'i, başta İngiltere Premier Lig'den olmak üzere Avrupa'dan bazı takımların transfer etmek istediği konuşuluyor.

2018'in ocak ayında MLS ekiplerinden Orlando'dan transfer edilen Cyle Larin, Beşiktaş formasıyla toplamda çıktığı 74 maçta 32 gol attı ve 8 asist yaptı. (SABAH)