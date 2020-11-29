Cyle Larin kırmızı kart gördü
Beşiktaş'ta Cyle Larin Fenerbahçe derbisinde kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
FUTBOL 29.11.2020 - 20:44 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'ndaki mücadeleye ilk 11 başlayan Cyle Larin, 50. dakikada gördüğü ikinci sarı kartla oyun dışı kaldı.
Kanadalı futbolcu, gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa maçında cezalı duruma düştü.
Maçtaki ilk golün asistini yapan Larin, ligde 9 maçta 5 gol kaydetti.
Kaynak: Ntv Spor
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