Cyle Larin, Hatayspor'u seviyor

Beşiktaş'ın formda golcüsü Cyle Larin, geçen sezon iki maçta 5 gol attığı Hatayspor'a karşı yine siyah beyazlıların en büyük gol şansı olacak.

FUTBOL 30.10.2021 - 11:56 30.10.2021 - 11:59 Kartal Bakışı
Cyle Larin, Hatayspor'u seviyor

Galatasaray derbisinde yaptığı dubleyle yeniden yükselişe geçen Cyle Larin, bugün oynanacak Hatayspor karşılaşmasında Michy Batshuayi’yle birlikte takımın hücum hattındaki en önemli ismi olacak.

Geçen sezon Hatayspor’la deplasmanda oynanan ve 2-2 sona eren mücadelede 1, Vodafone Park’ta yapılan ve 90 dakikası 7-0 tamamlanan müsabakada ise toplamda 4 gol atan Kanadalı futbolcu, yine Hatay filelerini boş geçmemeye çalışacak.

Beşiktaş deplasman şanssızlığını kırmak istiyor

Beşiktaş deplasman şanssızlığını kırmak istiyor

Kariyerinde 2 maçta 5 gol attığı bir takım bulunmayan Larin, etkili formunu Akdeniz Bölgesi ekibi karşısında sürdürüp Kara Kartal’ı zorlu deplasmandan zaferle çıkarmaya çalışacak. (FANATİK)

#Beşiktaş #cyle larin #hatayspor
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