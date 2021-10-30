Cyle Larin, Hatayspor'u seviyor
Beşiktaş'ın formda golcüsü Cyle Larin, geçen sezon iki maçta 5 gol attığı Hatayspor'a karşı yine siyah beyazlıların en büyük gol şansı olacak.
FUTBOL 30.10.2021 - 11:56 30.10.2021 - 11:59 Kartal Bakışı
Galatasaray derbisinde yaptığı dubleyle yeniden yükselişe geçen Cyle Larin, bugün oynanacak Hatayspor karşılaşmasında Michy Batshuayi’yle birlikte takımın hücum hattındaki en önemli ismi olacak.
Geçen sezon Hatayspor’la deplasmanda oynanan ve 2-2 sona eren mücadelede 1, Vodafone Park’ta yapılan ve 90 dakikası 7-0 tamamlanan müsabakada ise toplamda 4 gol atan Kanadalı futbolcu, yine Hatay filelerini boş geçmemeye çalışacak.
Kariyerinde 2 maçta 5 gol attığı bir takım bulunmayan Larin, etkili formunu Akdeniz Bölgesi ekibi karşısında sürdürüp Kara Kartal’ı zorlu deplasmandan zaferle çıkarmaya çalışacak. (FANATİK)
Puan Durumu
Yükleniyor...
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi UEFA Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P