Cyle Larin gollerine devam ediyor! Milli maçı da boş geçmedi

Beşiktaş'ın çifte şampiyonluğunda başrol oyunculardan olan Kanadalı forvet Cyle Larin, ülkesinin Haiti ile oynadığı milli maçı da boş geçmedi.

FUTBOL 13.06.2021 - 13:55 13.06.2021 - 14:01 Kartal Bakışı
Beşiktaş'ta dört futbolcu bir şans daha istedi

Beşiktaş'ta dört futbolcu bir şans daha istedi

Dünya Kupası Kuzey Amerika - Karayipler Elemeleri 2. Turu'nda Kanada, deplasmanda Haiti'yi 1-0 mağlup ederken, galibiyet golü Beşiktaşlı Cyle Larin'den geldi.

Larin, Kanada'nın Haiti'ye konuk olduğu maçın 14. dakikasında topu filelerle buluşturarak takımına avantajı getiren isim oldu.

Süper Lig'deki formunu Kanada Milli Takımı'nda da sürdüren 26 yaşındaki forvet, ülkesi adına çıktığı son 5 maçta 6. golünü kaydetti.

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