Cyle Larin gol attı Kanada tarih yazdı!

Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası için eleme maçlarının heyecanı devam ediyor. CONCACAF Elemeleri 1.Tur Grup B'de mücadele eden Kanada, deplasmanda Cayman Adaları ile karşılaştı. Müsabaka tarihi bir skorla sonuçlandı. 11-0 biten müsabakaya 3 gol atan Cavallini damga vururken, Beşiktaşlı Larin de boş geçmedi.

Kanada rakip filelere ilk yarıda 6, ikinci yarıda ise 5 gol bıraktı. Kanada'nın golleri Cavallini (3), Davies (2), Kane (2), Sturing, Larin, Wotherspoon ve Johnston kaydetti.

Grubun ilk maçında Kanada, Bermuda'yı 5-1 yenerken Beşiktaşlı Larin hat-trick yaparak yıldızlaşmıştı. Cayman Adaları karşısında 60 dakika sahada kalan 25 yaşındaki forvet 1 kez fileleri havalandırdı ve son 2 maçta 4 gol kaydetmiş oldu.

11-0'lık skor Kanada'nın tarihindeki en farklı galibiyet olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan Beşiktaş'ın bir diğer Kanadalı yıldızı Atiba ise Bermuda maçının ardından kamptan ayrılmıştı. (SABAH)