Cyle Larin: Gol atmak güzel ama şampiyonluk daha güzel

Bu sezon 19 gol atarak Beşiktaş'a büyük katkı veren Cyle Larin duygularını paylaştı.

GÜNDEM 17.05.2021 - 14:26 17.05.2021 - 14:28 Kartal Bakışı
Cyle Larin: Gol atmak güzel ama şampiyonluk daha güzel

Larin şampiyonluk için  şöyle konuştu, "Belçika'dan döndüm. Bu birazcık beni etkiledi. Savaşmaya hazır döndüm. Şampiyonluk çok güzel bir şey. Goller atmak güzel ama şampiyonluk daha güzel. Hayatamın en güzel anlarından bir tanesi."

Takımda sakat isimlerin çokluğu ve son olarak Göztepe maçında penaltı yaptırmasıyla ilgili olarak ise Kanadalı oyuncu, "Özellikle hücum bölgesinde çok eksiğimiz oldu. Kendimi hep hazır tutmaya çalıştım. Yorgunluklar olabiliyor. Takım arkadaşlarıma, onlar da bana güvendi. Son maçlar duygusal yoğunluğu çok fazla olan maçlardı. Sonuçta şampiyonluğu kazçandık" diye konuştu. 

Takımda devam edip etmeyeceği sorusuna ise golcü oyuncu, "Benim işim saha içinde. Yapmam gerekeni yapmak. Gerisi kendiliğinden gelir. Şu anda almamız gereken bir kupa daha var. Avrupa'yı isterim ama burada da mutluyum" yanıtını verdi.

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(NTV SPOR)

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