Cyle Larin durdurulamıyor! CONCACAF'ta bir gol daha

Dünya Kupası Kuzey Amerika-Karayip Elemeleri'nde Kanada, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Haiti'yi konuk etti. Maçta Larin yine golünü attı.

FUTBOL 16.06.2021 - 15:27 16.06.2021 - 15:34 Kartal Bakışı

Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Cyle Larin, Kanada formasıyla gollerine devam ediyor. Ülkesinin, Dünya Kupası Kuzey Amerika-Karayip Elemeleri'nde Haiti'yi 1-0 yendiği müsabakada tek golü kaydeden Larin, rövanş maçında da golünü atmayı bildi. 

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İlk yarısı 0-0 sona eren maçın 46. dakikasında Haiti kalecisi Josue Duverger, kendisine atılan geri pasta iki kez topu ıskaladı ve meşin yuvarlağın ağlara gitmesine engel olamadı.

74. dakikada ise sahneye Larin çıktı. İlk maçta golünü atan Beşiktaş'ın golcüsü, rövanşı da boş geçmedi ve skoru 2-0'a getirdi. Bu sezon toplamda 51 maça çıkan Larin, 30 gol 6 asist ile müthiş bir grafik çizdi.

Son sözü ise 89'da Hoilett söyledi. Kanada sahadan 3-0 galip ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı.

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