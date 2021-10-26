Cyle Larin Belçika'da gündem oldu

Cyle Larin’in Galatasaray maçına damga vuran skorer oyunu, Zulte Waregem’de geçirdiği başarılı kiralık dönem nedeniyle Belçika’da yankı uyandırdı.

GÜNDEM 26.10.2021 - 16:59 26.10.2021 - 17:05 Kartal Bakışı
Cyle Larin Belçika'da gündem oldu

Beşiktaş’ın Galatasaray’ı yendiği maça attığı iki golle damga vuran Cyle Larin’in performnsı, kiralık olarak daha önce top koşturduğu Belçika’da da yankı uyandırdı.

Kanadalı forvet 2019-20 sezonunda Zulte Waregem’de 9 gol-11 asistlik performans sergilemiş, ardından bonservisini elinde bulunduran siyah-beyazlılara geri dönmüştü.

Süper Lig’deki derbi, Belçika’da 26 yaşındaki santrforun sergilediği performans üzerinden görüldü. Yayınlanan haberlerde ‘Eski Zulte Waregemli Beşiktaş’ı Galatasaray karşısında galibiyete taşıdı’ başlıklarıyla Cyle Larin’in performansı ön plana çıkarıldı. Takım arkadaşı Belçikalı Batshuayi’nin de ilk 11’de forma giydiği maçta performansıyla galibiyete katkı sunduğu iade edildi.

‘Larin’in yükselişi sürecektir’

Şifo Mehmet'ten Beşiktaş analizi ve derbi tahmini

Şifo Mehmet'ten Beşiktaş analizi ve derbi tahmini

Futbolcunun geceye damga vuran performansının ardından kendisi için ülkede bir anket de düzenlendi. ‘Cyle Larin’İn yükselişi sürer mi?’ sorusuna ankete katılanların yüzde 70’i ‘evet’ yanıtı verdi. (MİLLİYET)

#larin #Beşiktaş #Galatasaray #zulte waregem
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