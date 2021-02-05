Cyle Larin ayın futbolcusu seçildi

Beşiktaş'ın gol makinesi Cyle Larin, sergilediği performansla ülkesinin de dikkatini çekti. 20 Süper Lig karşılaşmasında 12 gol atıp 3 de asiste imza atan Kanadalı yıldız, kariyerinin en verimli dönemlerinden birini geçiriyor. Larin'in bu performansı

FUTBOL 05.02.2021 - 11:15 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Cyle Larin ayın futbolcusu seçildi
Sergen Yalçın: Skor biraz fantastik oldu

Sergen Yalçın: Skor biraz fantastik oldu

Beşiktaş'ın gol makinesi Cyle Larin, sergilediği performansla ülkesinin de dikkatini çekti. 20 Süper Lig karşılaşmasında 12 gol atıp 3 de asiste imza atan Kanadalı yıldız, kariyerinin en verimli dönemlerinden birini geçiriyor. Larin'in bu performansı ülkesi Kanada'da da manşet oldu. Larin The Canadian Press tarafından hazırlanan raporda erkekler kategorisinde Ocak ayının futbolcusu seçildi. (FOTOMAÇ)

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