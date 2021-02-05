Cyle Larin ayın futbolcusu seçildi
Beşiktaş'ın gol makinesi Cyle Larin, sergilediği performansla ülkesinin de dikkatini çekti. 20 Süper Lig karşılaşmasında 12 gol atıp 3 de asiste imza atan Kanadalı yıldız, kariyerinin en verimli dönemlerinden birini geçiriyor. Larin'in bu performansı
FUTBOL 05.02.2021 - 11:15 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Beşiktaş'ın gol makinesi Cyle Larin, sergilediği performansla ülkesinin de dikkatini çekti. 20 Süper Lig karşılaşmasında 12 gol atıp 3 de asiste imza atan Kanadalı yıldız, kariyerinin en verimli dönemlerinden birini geçiriyor. Larin'in bu performansı ülkesi Kanada'da da manşet oldu. Larin The Canadian Press tarafından hazırlanan raporda erkekler kategorisinde Ocak ayının futbolcusu seçildi. (FOTOMAÇ)
Yükleniyor...
0
.
Puan Durumu
Yükleniyor...
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi UEFA Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P