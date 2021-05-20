Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şampiyon Beşiktaş'ı makamında kabul etti

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2020-21 sezonunu Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olarak tamamlayan Beşiktaş'ta başkan, yönetim, teknik heyet ve futbolcuları kabul etti.

GÜNDEM 20.05.2021 - 18:00 20.05.2021 - 18:09 Kartal Bakışı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şampiyon Beşiktaş'ı makamında kabul etti
Beşiktaş Ghezzal için şartları zorlayacak! Talisca ve Gomez örneği...

Beşiktaş Ghezzal için şartları zorlayacak! Talisca ve Gomez örneği...

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde; Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile 2020-21 sezonunu Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olarak tamamlayan Futbol A Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile teknik heyeti ve futbolcuları kabul etti.

Kabulde; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ın 2020-21 sezonunda kazandığı şampiyonluklar nedeniyle Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Sergen Yalçın, teknik heyet ve futbolcuları tebrik etti.

Ahmet Nur Çebi, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a futbolcuların imzaladığı Beşiktaş formalarını takdim etti.

#cumhurbaşkanı #Recep Tayyip Erdoğan #Beşiktaş
Yükleniyor...
0
.
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • Süper Lig
  • Ptt 1. Lig
  • Premier Lig
  • La Liga
Takım O Av P
 Şamp. Ligi  UEFA  Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P

Gelişmelerden Haberdar Olun

@
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Detaylar için lütfen tıklayın. Çerez Politikası