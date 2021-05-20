Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şampiyon Beşiktaş'ı makamında kabul etti

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde; Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile 2020-21 sezonunu Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olarak tamamlayan Futbol A Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile teknik heyeti ve futbolcuları kabul etti.

Kabulde; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ın 2020-21 sezonunda kazandığı şampiyonluklar nedeniyle Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Sergen Yalçın, teknik heyet ve futbolcuları tebrik etti.

Ahmet Nur Çebi, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a futbolcuların imzaladığı Beşiktaş formalarını takdim etti.