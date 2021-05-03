Cumartesi akşamı Beşiktaş'la karşılaşan Hatayspor'da 3 Kovid19 vakası

Beşiktaş'ın 7-0 kazandığı maçın ardından Hatay ekibinde corona virüsü şoku yaşanıyor. Beşiktaş karşılaşmasında kadroda yer alan iki futbolcu ve teknik ekipten bir kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı.

GÜNDEM 03.05.2021 - 19:16 03.05.2021 - 19:16 Kartal Bakışı
Cumartesi akşamı Beşiktaş'la karşılaşan Hatayspor'da 3 Kovid19 vakası
2021 şampiyonluk oranları güncellendi

2021 şampiyonluk oranları güncellendi

Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, corona virüsü test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle Süper Lig'deki Beşiktaş maçında takımının başında olamamıştı.

Akdeniz ekibinde Beşiktaş maçı kadrosunda bulunan 2 futbolcu ve 1 teknik heyet çalışanının Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Hatayspor'da test sonucu pozitif çıkan futbolcular Beşiktaş maçına yedek başlamışlar ve oyuna dahil olmamışlardı. (AJANSSPOR)

#kovid #koronavirüs #Beşiktaş #hatayspor
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