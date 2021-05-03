Cumartesi akşamı Beşiktaş'la karşılaşan Hatayspor'da 3 Kovid19 vakası
Beşiktaş'ın 7-0 kazandığı maçın ardından Hatay ekibinde corona virüsü şoku yaşanıyor. Beşiktaş karşılaşmasında kadroda yer alan iki futbolcu ve teknik ekipten bir kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı.
GÜNDEM 03.05.2021 - 19:16 03.05.2021 - 19:16 Kartal Bakışı
Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, corona virüsü test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle Süper Lig'deki Beşiktaş maçında takımının başında olamamıştı.
Akdeniz ekibinde Beşiktaş maçı kadrosunda bulunan 2 futbolcu ve 1 teknik heyet çalışanının Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.
Hatayspor'da test sonucu pozitif çıkan futbolcular Beşiktaş maçına yedek başlamışlar ve oyuna dahil olmamışlardı. (AJANSSPOR)
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