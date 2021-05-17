Çukur'da Şahran devri! Amca Koçovalı'nın son kozu Şahran kim? Şahran'ı kim oynuyor?

Celasun ve Karaca'nın akıbetleri belli olunca Çukur eski günlerdeki gibi tek yumruk oldu. Pimi çekilmiş el bombası gibi Amca Koçovalı'nın üzerine giden Yamaç ve abileri, Nedim'i yemledi ve Amca'nın saklandığı yeri buldu. Ancak Amca helikopterle son anda kaçmayı başardı.

Kaçmadan önce de Şahran diye birisinden yardım istedi. Peki kim bu Şahran? Amca Koçovalı'nın son kozu olarak Çukur'un karşısına dikilecek Şahran'ı kim oynayacak? Belli oldu...

Çukur Şahran kim? Amca Koçovalı'nın çağırdığı Şahran kim?

Amca Cumali'nin yardım istediği bu kişi Afganistan'dan gelecek. Amca adamlarına "Şahran gelene kadar beni koruyun." demişti.

Şahran'ın kim olduğuna dair bilgi medyaya düştü. Şahran'ı Sarp Akkaya oynayacak. Peki Çukur Şahran, Sarp Akkaya kimdir?

Çukur Şahran, Sarp Akkaya Kimdir?

Sarp Akkaya, Bizim Aile dizisiyle oyunculuk hayatına başlamıştır. 2001'de M.S.Ü. Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olmuştur. Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide oynadığı Servet karakteriyle daha geniş kitlelerce tanınmıştır.

Dönemin yine çok izlenen dizilerinden Ezel'de Tevfik karakteri ile büyük çıkış yakaladı. Suskunlar dizisinde Sarı karakterini, Muhteşem Yüzyıl dizisinde ise Atmaca karakterini oynamıştır. Sarp Akkaya oyuncu Esra Akkaya'nın kardeşidir. Ayrıca ikizi olan Kaya Akkaya da kendisi gibi oyuncudur.

Kaç Yaşındadır?

13 Mayıs 1980 doğumlu Sarp Akkaya 41 yaşındadır.

Oynadığı Tiyatro Oyunları

2001 - Kaos - Stüdyo Drama Tiyatro Topluluğu

2002 - Devenin Hörgücü Yamuk Olur - Alchera Tiyatro Topluluğu

2004 - 6.Gün - Alchera Tiyatro Topluluğu

2009 - 2010 - Markalı Hava - Tiyatroadam

2008 - 2009 - Albay Kuş - Tiyatroadam

Filmleri ve Dizileri

2015 - Evli ve Öfkeli (Murat) (TV Dizisi)

2015 - Racon: Ailem İçin (Recep Güldağ) (TV Dizisi)

2015 - Eksik (Sinema Filmi)

2014 - Pek Yakında (Sinema Filmi)

2013 - Ölü ya da Diri (Sinema Filmi)

2013 - Muhteşem Yüzyıl 4. Sezon (Atmaca) (TV Dizisi)

2012 - Suskunlar (Sarı Bilal) (TV Dizisi)

2012 - El Yazısı (Volkan) (Sinema Filmi)

2011 - Mavi Kelebekler (Halil) (TV Dizisi)

2011 - Labirent (Bülent) (Sinema Filmi)

2011 - Ağır Abi (Önder Yalçın Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2010 - Öğretmen Kemal (Bülent Çetinaslan Seslendirmesi) (TV Dizisi)

2009 - M.A.T. (İbrahim Çelikkol Seslendirmesi) (TV Dizisi)

2009 - 2010 - Ezel (Tevfik) (TV Dizisi)

2008 - Sürgün Hayatlar (Sadettin) (TV Dizisi)

2008 - Goncakaranfil (Alişan Seslendirmesi) (TV Dizisi)

2008 - Gece Gündüz (Temmuz) (TV Dizisi)

2007 - Şöhret Okulu (TV Dizisi)

2007 - Zor Ölüm 4.0 (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2007 - Pazar - Bir Ticaret Masalı (Faruk) (Sinema Filmi)

2007 - Kurtlar Vadisi Pusu (Servet) (TV Dizisi)

2007 - Ertelenmiş Hayatlar (TV Dizisi)

2007 - 2010 - Arka Sıradakiler (Bülent Çetinaslan Seslendirmesi) (TV Dizisi)

2005 - Nefes Nefese (Mehmet Aslan Seslendirmesi) (TV Dizisi)

2005 - Kurtlar Vadisi Irak (Türk Karargah Askeri) (Sinema Filmi)

2004 - Ah Be İstanbul (TV Dizisi)

1995 - Bizim Aile (Kerim) (TV Dizisi)