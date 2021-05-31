Çukur'da izleyici şokta! Yamaç ölecek mi? Yamaç tıpkı Sena gibi boğularak mı ölecek?

Amca Cumali Koçovalı'nın adamı Şahram, Yamaç'ı elleri, ayakları bağlı bir havuzun içine attı. Yamaç, tıpkı Sena gibi boğularak mı ölecek?

Çukur artık final yapmaya hazırlanırkeni finalden önceki bölümde flaş gelişmeler yaşandı. Şahram ve çetesi ile Çukur'a tekrar çöken Amca Koçovalı, Çukur'dakilere cehennemi yaşatırken, Koçovalı kardeşler Çukur için ellerinden geleni canları pahasına yapıyorlar.

Çukur ahalisi için 15 gün süre veren ve onların mahalleyi terk etmesini isteyen Amca Koçovalı'nın sonu Ayşe'nin ellerinden gelebilir. Ayşe, kızı Karaca'nın intikamını birebir almak üzere...

Ama asıl bomba gelişme, Yamaç'ın teslim olduğu Amca'nın adamı Şahram tarafından boğularak ölmeye terk edilmesi.

Onu kurtarmak için abileri ve kader arkadaşları geldi ancak büyük bir yanlışla baş başalar. Yamaç'ı son adan kurtarabilecekler mi?

Çukur hayranları merakla Yamaç ölecek mi sorusunun yanıtını arıyor. Bu soru çok kısa sürede yanıtını bulacak. Çukur finalle ilgili ser verip sır verilmiyor. Ancak izleyicileri dramatik sahneler bekliyor diyebiliriz.