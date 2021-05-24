Çukur'a yeni düşman Şahram kim? Şahram'ı kim oynuyor, gerçek adı ne, kaç yaşında?

Çukur artık arşive kaldırılmak üzere! Finale doğru giden fenomen dizide son düşman Şahram sahnede. Şahram, Amca Cumali Koçovalı'nın son kozu...

Peki Çukur Şahram kim oynuyor, gerçek adı nedir?

Çukur Şahram, Sarp Akkaya Kim, Gerçek Adı, Yaşı?

13 Mayıs 1980 tarihinde doğmuştur.

Bizim Aile dizisiyle oyunculuk hayatına başlayan Sarp Akkaya, 2001'de M.S.Ü. Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olmuştur.

Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide oynadığı Servet karakteriyle daha çok bilinen oyuncu dönemin yine çok izlenen dizilerinden Ezel'de Tevfik karakteri ile çıkışını sürdürdü.

Suskunlar dizisinde Sarı karakterini, Muhteşem Yüzyıl dizisinde ise Atmaca karakterini başarılı ile oynamıştır.

Esra Akkaya'nın kardeşi olan Sarp Akkaya'nın ikizi olan Kaya Akkaya da kendisi gibi oyuncudur.

Çukur Şahram, Sarp Akkata Kaç Yaşındadır?

Şahram'ı oynayan Sarp Akkaya 41 yaşındadır.

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Koçovalılar’ın elinden son anda kurtulmayı başaran Amca, vuracağı büyük darbe için doğru zamanı beklerken; bütün yetkiyi Şahram adında gizemli bir adama verecek.

Yamaç, Çukur’u beladan uzak tutmak için her şeyi kökünden değiştirecek bir yol bulacak. Bu durum Çukur’da yepyeni bir dönemin başlangıcı olurken; aile içinde de herkesin yüzünü güldüren sürpriz gelişmeler yaşanacak.

Hem Koçovalılar hem de Çukur uzun zaman sonra huzur içindeyken, Amca’nın hamlesi her şeyi değiştirecek.