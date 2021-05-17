Çukur yeni bölüm var mı? Show Tv yayın akışında Çukur neden yok, kaldırıldı mı, final mi yaptı?

Pazartesi akşamlarının çok izlenen dizisi Çukur 17 Mayıs Pazartesi akşamı ekranda olmayacak. Çukur'un yeni bölümünü izlemek için ekran başına geçenler malesef hayal kırıklığı yaşayacak. Peki Çukur neden yok, Çukur kaldırıldı mı, final mi yaptı? İşte detaylar...

Geçtiğimiz hafta yayınlanan Çukur son bölümde izleyiciler büyük üzüntü yaşamıştı. Karaca ve Celasun'un akıbeti Çukur ahalisi tarafından anlaşılmış, cenaze görüntüleri yürekleri burkmuştu. Buna kendisinin neden olduğunu düşünen Vartolu (Salih) büyük bir pişmanlık ve utançla baş etmek zorunda kalmıştı ama nihayetinde Koçovalı kardeşler yine birlik olmuş ve Amca Koçovalı'nın evini basmıştı.

Son bölümüyle reytinglerde zirvede yer alan Çukur finale doğru gidiyor. Çukur 5. sezon olmayacak.

Bu Akşam Çukur Neden Yayınlanmadı? Final Mi Yaptı?

Çukur yeni bölüm 17 Mayıs Pazartesi akşamı yok. Yerine Öldürme Arzudu adlı yabancı bir sinema filmi ekrana geliyor. Ancak Çukur henüz final yapmadı. Yalnızca kısa bir ara verdi. Önümüzdeki hafta yeni bölümle birlikte Çukur hikayesinin finale doğru giden hikayesiniz izlemeye devam edeceğiz.