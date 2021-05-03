Çukur takipçileri üzgün! Çukur final tarihi yaklaştı! Çukur ne zaman final yapıyor?

Dört sezondur Pazartesi akşamlarına amborgo koyan Çukur artık sona geliyor. Çukur final yaparak ekranlara veda edecek. Çukur final tarihine doğru önemli karakterler teker teker ölerek hikayeden çıkıyor. Peki Çukur ne zaman final yapacak, Çukur final tarihi nedir?

Yıllar sonra geçmişin efsane dizilerinden birisi olarak hatırlanması kesinleşen Çukur 2021 itibariyle dizi tutkunlarına veda ediyor. Koçovalı kardeşlerin ve Çukur mahallesinin hikayesini dört sezondur izletmeyi başaran oyuncular konuyla ilgili bilgileri takipçileri ile paylaşmıştı.

Tam Çukur Rahata Erecek Derken!

Tam Çukur artık rahatladı, büyük düşmanlar gitti derken asıl büyük düşman bir Koçovalı çıktı. İdris Koçovalı'nın zamanında mahalleden kovduğu Amca Cumali Koçovalı yıllar süren hırsıyla Çukur'a döndü ve kimsenin yapamadığını yaparak orayı ele geçirdi.

Çukur için 5. sezon yani yeni sezon ihtimali şu anda söz konusu değil. Oyunculardan bazılarının yeni diziler için şimdiden görüşmeler ianlaşmalar yaptığı biliniyor.

Çukur Final Tarihi Nedir?

Çukur ne zaman final yapacak sorusunun cevabı içeriden gelmişti. Çukur'un vazgeçilmez karakteri olan Aliço'yu oynayan Rıza Kocaoğlu, Çukur final tarihi ile ilgili bilgiyi paylaşmıştı. Kocaoğlu; "Kısmetse bu sezon sonunda diziyi sonlandıracağız. Yeni bir diziymiş gibi bir senaryo değişimine başladık. Hepimiz keyifliyiz, heyecanlıyız. 13 bölüm sonra final yapıyoruz" açıklamasını yaptığında dizinin 116. bölümü ekranlara gelecekti yani Çukur final 128. bölümü (4. sezon 36. bölüm) olarak gözüküyor.

Bununla birlikte TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çukur'un finalinin bayramdan önce 10 Mayıs gibi veya bayramdan sonra gerçekleşeceği konuşuluyor.