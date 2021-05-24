Çukur Masal gerçek adı ne? Çukur Masal bebek kim?

Efsun ile Yamaç uzun süre bir birlerinden ayrılmak zorunda kalmış, aşklarının meyvesi olan Masal bebek hem kısmen annesinden hem de tamamiyle babası Yamaç'tan ayrı kalmıştı.

Masal'ın gözüktüğü sahneler Çukur izleyicilerini gülümsetirken, youtube ve sosyal medya üzerinden tekrar tekrar izleniyor. Bu sevimli yavrucak Masal bebek kim, Çukur'un Masal'ı gerçek adı ne? İşte o bilgiler...

Çukur Masal Bebek Kim, Gerçek Adı Ne?

27 Temmuz 2018 doğumlu olan Çukur'un Masal'ının gerçek adı Mila Sancak...

Büyümüşte küçülmüş havalarındaki Çukur Masal'ı Mila Sancak, Hande Aytar Cast ajansına bağlı minik bir oyuncu...

Mila Sancak'ı ileride daha birçok dizide göreceğiz gibi gözüküyor. İzleyicilerin gözü önünde büyüyen çocuk oyunculardan birisi olması, olası gözüküyor.