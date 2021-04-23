Çukur Emmi öldü mü? Kadir Çermik Çukur'dan ayrıldı mı?

Çukur 4 sezondur hayran kitlesini sürekli arttıran bir dizi. Dört sezondur ne karakterler geldi, ne karakterler geçti. Bu sezon artık hikayede sona doğru geliniyor. Çukur final yapacak. Finale doğru neredeyse her bölüm bir önemli karakter ölerek diziye veda ediyor. Peki Emmi ölecek mi? İşte detaylar...

Kadir Çermik'in oynadığı Emmi karakteri İdris Koçovalı'nın Paşa ile birlikte en has adamlarından birisiydi. Önce Paşa ardından İdris Koçovalı öldü. Efsane üçlüden geriye kalan tek isim olan Emmi oldu. Yalnız Emmi'nin de hafızası ile problemi, ciddi sağlık sorunları var.

Tabiri caizse aklı gidip gelen Emmi geçen bölümde Amca'nın karşısına dikilip ve Çukur'u terk etmesi için mühlet vermişti. Aksi takdirde ipliğini pazara çıkaracağını söyleyen Emmi, Amca'yı epey korkuttu ancak kendi içinde infaz kararı verilmesine neden oldu. Peki Çukur Emmi öldü mü?

Çukur Emmi Öldü Mü? Kadir Çermik Ayrıldı Mı?

Çukur dizisinin sevilen karakterlerinden olan Kadir Çermik'in oynadığı Cihangir, nam-ı değer Emmi, malesef ölüyor. Dizinin finali yaklaşırken Emmi karakteri diziye veda ediyor. Emmi'nin vedası da tıpkı diğer karakterler gibi hüzünlü dakikalar yaşatacak. Dizi severler finale doğru her bölüm bir isme veda ediyor.

Kadir Çermik Kimdir?

Kadir Çermik 10 Eylül 1977, Van doğumlu Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısıdır. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuştur. Genellikle seslendirme yapmaktadır. 15. Altın Koza Film Festivali'nde Made in Europe filmindeki rolüyle, 17 oyuncu ile birlikte, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştır.