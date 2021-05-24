Çukur finale doğru bir veda daha! Çukur Ecevit kim? Çukur Ecevit karakterini kim oynuyor, gerçek adı ne?

Çukur'a bir veda daha... Çukur Ecevit kim? Çukur'da Ecevit karakterini kim oynuyor, gerçek adı ne? İşte o bilgiler...

DİĞER HABERLER 24.05.2021 - 22:14 24.05.2021 - 22:23 Kartal Bakışı
Çukur finale doğru bir veda daha! Çukur Ecevit kim? Çukur Ecevit karakterini kim oynuyor, gerçek adı ne?
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Çukur dizisi artık final yapmaya hazırlanıyor. Adım adım finale giden dizide çok önemli karakterler bölüm bölüm diziye veda ediyor. Ecevit karakteri de çok kilit bir isim olmasa da, dizi hikayesinde sık sık gördüğümüz Çukur'un delikanlılarından birisi...

Peki Çukur Ecevit kim? Çukur Ecevit karakterini kim oynuyor, gerçek adı ne, kaç yaşında?

Çukur'un Ecevit'ini Alp Demiray oynuyor. İlk sezondan son sezona kadar Çukur'da izlediğimiz mahallenin delikanlılarından Ecevit'i onayan Yahya Alp Demiray son bölümde diziye veda ediyor.

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