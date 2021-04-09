Çukur Celasun'u öldüren maskeli kim? Celasun'u kim öldürdü, maskeli kim?

Çukur maskeli kim sorusu yine dizi severlerin gündeminde... Çağatay Erdenet'in kendisini koruması için getirdiği maskeli karakter Koçovalılara müthiş darbeler vurmuş, bir kaç bölüm hikayede yer aldıktan sonra daha görnümemişti. Maskeli karakter bir kez daha ortaya çıktı ve bu sefer bir can aldı. Kim bu maskeli? Celasun'u kim öldürdü?

Celasun'u öldüren ve 4 sezondur izledikleri sevdikleri bir ana karakteri kaybeden Çukur izleyicilerinin maskeli nefreti arttı. Şu maskelinin acı ölümünü bize izlettirmeden bitirmeyin diziyi, şeklinde yorumlar yapan dizi takipçileri maskelinin ifşa olmasını ve Yamaç'ın elinden sonunun gelmesini bekliyor. Celasun'un ölümü Çukur hayranlarında duygu seline neden oldu.

ÇUKUR MASKELİ KİM? CELASUN'U KİM ÖLDÜRDÜ?

Aslında Çukur maskeli kim sorusu epeydir gündemde. Maskeli Erdenetlerin sonunun getirildiği bölümlerde onların koruyucu meleği olarak ortaya çıkmış ve Çukur ahalisi onunla baş edememişti. En son Çukur'un göbeğinde bomba patlatan maskeli ortadan kaybolmuştu. Maskeli'nin Amca Koçovalı tarafından tekrar tutulduğu ve Celasun'un ölüm emrinin verildiği görülüyor. Maskelinin hikaye içinde tanıdık bir isim olmadığı biliniyor ancak maskeli karakter rolünü Kemal'i oynayan Uğur Yıldıran'ın oynadığına dair izleyenler tam anlamıyla emin. Ancak maskeli ifşa olacak mı? Maske açılacak mı yoksa maskeli yine bir önceki seferde olduğu gibi birden ortadan kaybolacak mı? Bunlar sır olarak saklanıyor ve ipucu verilmiyor.

Ancak dizi takipçilerinin yoğun istekleri sonucunda Maskeli karakterin Yamaç Koçovalı tarafından sonunun getirileceği ancak kim olduğunun yine gösterilmeyeceği düşünülüyor. Bakalım bu sır, bu gizem nasıl çözülecek?