Katar'da Süper Kupa zaferiyle dönen Beşiktaş, Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçına Çaykur Rizespor deplasmanında çıkıyor.

Deplasmanda 11 futbolcudan yoksun giden siyah-beyazlılarda corona virüs testi pozitif çıkan teknik sorumlu Önder Karaveli de kafilede yer almadı.

Tecrübeli çalıştırıcının yerine U-19 Teknik Sorumlusu Halim Okta, Karaveli yerine Rize'de takımın başında yer aldı.

Maç önce beIN SPORTS'a konuşan Okta, "Ülkemizde ve dünyada olan koronavirüs salgını, takımımızı çok olumsuz etkiliyor. Buraya oldukça eksik sayıda oyuncuyla gelmek zorunda kaldık. Bunu en asgariye indirip, oynayan oyuncularımızın da neler yapabileceğini biliyoruz. Onlara da çok güveniyoruz. Başarılı bir sonuç alacaklarını düşünüyorum." diye konuştu. (NTVSPOR)