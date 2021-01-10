Çok zor bir maç olarak görüyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

FUTBOL 10.01.2021 - 18:46 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Çok zor bir maç olarak görüyoruz

Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? GS BJK derbi tarihi nedir?

Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? GS BJK derbi tarihi nedir?

Zor bir deplasmandayız. Atletik bir takım, yeni çıkmalarına rağmen iyi bir kadro kurmuşlar. Bize gelince, 5 maçtır kazanıyoruz ve iyi bir periyot yakaladık. Çok zor bir maç olarak görüyoruz. Kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Orta saha için bir karar verdik. Maç maç bazı bölgelerde değişiklik olabilir. Son düdük başlangıçtan çok daha önemli. Bireysel performanslara ve gidişata göre gereken hamleleri yapacağız.

#Beşiktaş #Sergen Yalçın #hatayspor
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