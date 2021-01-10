Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

Zor bir deplasmandayız. Atletik bir takım, yeni çıkmalarına rağmen iyi bir kadro kurmuşlar. Bize gelince, 5 maçtır kazanıyoruz ve iyi bir periyot yakaladık. Çok zor bir maç olarak görüyoruz. Kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Orta saha için bir karar verdik. Maç maç bazı bölgelerde değişiklik olabilir. Son düdük başlangıçtan çok daha önemli. Bireysel performanslara ve gidişata göre gereken hamleleri yapacağız.