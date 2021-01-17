Çok kolay izah edilecek bir şey değil

Beşiktaş, Süper Lig’in 19. haftasında Vodafone Park’ta Galatasaray’ı konuk edecek.

FUTBOL 17.01.2021 - 18:13 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Çok kolay izah edilecek bir şey değil
Kadınlar Futbol Ligi'nde Beşiktaş Fatih Vatan Spor final maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Kadınlar Futbol Ligi'nde Beşiktaş Fatih Vatan Spor final maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

beIN SPORTS yorumcusu Güntekin Onay, Karşılaşma öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

“Beşiktaş’ın orta sahası biraz daha fiziğe dayalı. Başta Josef ve Atiba olmak üzere güçlü oyuncular.  Aboubakar, ligimizde fark yaratan oyuncu. Çok güçlü, topu saklayan arkadaşlarına alan yaratan ve gol atan bir oyuncu”

“Enteresan bir rakam. Beşiktaş, 39 gol atmış, 25’ini ikinci yarılarda atmış. Çok kolay izah edilecek bir şey değil. Beşiktaş, son yarım saatte 20 gol atmış.” ifadelerini kullandı.

#Beşiktaş #Galatasaray #Güntekin Onay
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