Millî oyuncularımızdan Ozan Tufan'ı da kadrosunda bulunduran Watford, ara transfer dönemi için yeni hedefini de Türkiye'den belirledi. Watford, Beşiktaş 'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida'yı kadrosuna katmak istiyor.

Daily Mail'de yer alan haberde Watford Menajeri Claudio Ranieri'nin deneyimli Hırvat stoper Domadoj Vida'yı özellikle istediği belirtildi.

2017-18 sezonunun ara transfer döneminde Dinamo Kiev'den bedelsiz olarak Beşiktaş kadrosuna katılan Domagoj Vida'nın Siyah-Beyazlılar ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Bu sezon Beşiktaş forması altında 18 maça çıkan Vida ile yeni sözleşme görüşmelerinden henüz resmî anlamda olumlu bir sonuç çıkmazken Watford'un devre arasında bu transferi bitirmek istediği aktarılıyor. (FANATİK)