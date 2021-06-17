Çizme'nin gözü Domagoj Vida'da
Beşiktaşlı Domagoj Vida’ya İtalya’dan teklif geldi. Euro 2020'de Hırvatistan defansının belkemiği olan Vida için Beşiktaş'ın masaya oturacağı öğrenildi.
FUTBOL 17.06.2021 - 09:17 17.06.2021 - 09:19 Kartal Bakışı
Beşiktaş’la 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Domagoj Vida’ya, Serie A ekiplerinden Genoa’nın teklifte bulunduğu öğrenildi.
Hırvat futbolcu için İtalya ve Fransa kulüplerinden menajerler aracılığı ile teklif aldıklarını belirten Yönetici Erdal Torunoğulları ciddi teklif sahipleri ile masaya oturacaklarını söyledi. (HÜRRİYET)
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