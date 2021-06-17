Çizme'nin gözü Domagoj Vida'da

Beşiktaş’la 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Domagoj Vida’ya, Serie A ekiplerinden Genoa’nın teklifte bulunduğu öğrenildi.

Hırvat futbolcu için İtalya ve Fransa kulüplerinden menajerler aracılığı ile teklif aldıklarını belirten Yönetici Erdal Torunoğulları ciddi teklif sahipleri ile masaya oturacaklarını söyledi. (HÜRRİYET)