Adı uzun süre Galatasaray ile anılan Gedson Fernandes Beşiktaş için geliyor.

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Siyah-beyazlılarda Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, transfer hakkında Spor Arena'ya konuştu.

Kazancı, bu sezon devre arasında transfer yapma imkanlarının bulunmadığını ve yabancı oyuncu sayısını düşüremediklerini belirterek "Sezon sonunda 11 futbolcu ile yolları ayıracağız. Kiralık oyuncular gidecek. Ama Batshuayi ile anlaşabiliriz. Gedson ile 5 yıllık imza attık. Gelecek sezondan itibaren Gedson 5 yıl Beşiktaş'ta olacak. Bonservis ücreti konusunda bize olumlu yaklaştılar. Gedson için birçok takım devreye girmişti ama o Beşiktaş'ı tercih etti. Çok mutluyuz" dedi.

Beşiktaş kadrosunda 14 yabancı futbolcu olduğu için Gedson'u sezon sonuna kadar kadrosuna dahil edemeyecek. Siyah beyazlılar Portekizli futbolcuyu sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor’a kiralanması bekleniyor.

Gedson Fernandes sezonun tamamlanmasıyla Beşiktaş'ın kadrosuna katılacak.(NTV SPOR)