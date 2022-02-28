Gelecek sezonun kadro yapılanması kapsamında ilk transferini Gedson Fernandes'i kadrosuna katarak yapan Beşiktaş 'ta, henüz sözleşme yineleme görüşmelerinden sonuç alınamayan Cyle Larin ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Michy Batshuayi'nin yerine golcü transferi için arayışlar sürüyor.

Basında siyah beyazlılar ilgili bir çok futbolcunun ismi gündeme getirilirken, bu isimlerden biri de Trabzonspor 'un eski futbolcusu Süper Lig'de gol krallığı yaşayan Norveçli golcü Alexander Sörloth'tu.

Öncelik Trabzonspor'un

Trabzonspor'un 20 Milyon Euro'ya Leipzig'e sattığı 26 yaşındaki futbolcu sezon başında Alman ekibi tarafından La Liga takımı Real Sociedad'a kiralanmıştı. Norveçli futbolcunun Türkiye'ye olası transferinde öncelik hakkı eski takımı Trabzonspor'da bulunuyor.

Ajansspor'a özel açıklamalar yapan Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, adı Beşiktaş ile anılan Alexander Sörloth ile ilgili olarak, "Sörloth'u kim istemez. Listemizde var, ilgilendiğimiz bir isim. Ancak bu transfer gerçekleşecek onlamına gelmez. Bonservisi var ve bu şekilde almamız zor. Kiralık olursa her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız" dedi.

Teknik direktör açıklaması

Gelecek sezona yeni bir teknik direktör yönetiminde başlaması beklenen Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Konferas Ligi play-off turunda Fenerbahçe 'yi iki maçta da yenerek eleyen Svalia Prag'ın hocası Jindrich Trpisovsky ile ilgilendiği ileri sürülmüştü. Çek hoca hakkında da konuşan kazancı, "Bunlar nereden çıkıyor bilemiyorum. Trpisovsky alakamız yok, görüşmedik bile. Herhalde menajerlerin çıkardığı bir isim" ifadesini kullandı.

(AJANSSPOR)