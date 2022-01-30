Süper Lig'de verilen arayı Antalya'da kamp yaparak sürdüren Beşiktaş'ta sportif direktör Ceyhun Kazancı ve teknik direktör Önder Karaveli basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kazancı teknik direktör ve transfer konusunda açıklamalarda bulundu.

ŞENOL GÜNEŞ VE TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMASI

Ceyhun Kazancı, Önder Karaveli ile çalışmaktan mutlu olduklarını dile getirdi.

"Başka antrenörlerle şu an görüşmüyoruz" diyen Kazancı, "Projeye odaklandık. Önümüzdeki sezon için daha uzun bir süre var. Önder hoca, Beşiktaş'ın bünyesinde her daim kalmasını istediğimiz bir insan. Görüştüğümüz yabancı teknik direktörler vardı. Yetiştirici olması, ekonomimizi anlaması, bundan sonraki hamlelerimizi de kabul etmesi gibi kriterlerimiz var. Bu konularda deneyimli hocalarla görüştük ama zaten Önder hocamız var diye görüşmeleri rafa kaldırdık." ifadelerini kullandı.

"Şenol Güneş çok önemli bir hoca. Beşiktaş ile başarılar kazanmış bir hoca ama Önder hocamız buradayken biriyle görüşmemiz zaten doğru olmaz. Sezon sonunda tekrar oturup konuşulur ve bir karar verilir."

YENİ SEZON İÇİN TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Ceyhun Kazancı yeni sezon için plan ve program hazırladıklarını, transfer edilecek oyuncular için çalışmalara başladıklarını söyledi.

"Ligi nerede bitireceksek bitirelim Avrupa'ya gidersek eleme maçları oynayacağız. Bunu çok önemsiyoruz. Daha önce lig başlamadan transferlerin bitmemesi sorun yarattı. Biz, bu kez hazırlıklarımızı erken yapıp transferleri zamanında bitireceğiz."

43 yaşındaki sportif direktör, "Gelecek sezon için transfer çalışmalarımıza çoktan başladık. Eksik pozisyonlarımızla ve oyuncuların özellikleriyle ilgili kriterler belirleyip 50-60 oyunculuk liste oluşturduk. Transfer sezonu yaklaşırken elemelerimizi yapıp ana listemiz için karar vereceğiz." dedi.

"Pjanic, dünyaca ünlü bir oyuncu. Şartlar uygun olursa gelecek sezonki planlamamızda olacak. Barcelona'nın durumu da önemli. Şartları biraz toparladılar. Pjanic de mutlu olduğunu ve kalmak istediğini belirtti. Umarım şartlar uygun olur ve bizde devam eder."

ÖNDER KARAVELİ'YE GÜVEN TAM

Ceyhun Kazancı, Önder Karaveli'ye güvendiklerini söyledi.

"Önder hocayla istikrar düşünüyoruz. Bu projenin merkezinde Önder hoca var. Uzun süreli başarısız sonuçlar varken dinamikler, Türkiye'de farklı çalışıyor. Değişiklikler olabiliyor ama amacımız uzun süre birlikte olmak. Beşiktaş, onun hayallerinin başrolünde."

"27 tane oyuncumuz var, son derece kalabalık. 21 kişilik maç kadrosuna giremeyen milli oyuncularımız bile oldu. Bu kalabalık, antrenman kalitesini bile etkiliyor. Her mevkiyi yeterli görüyoruz ama zaman zaman fırsat transferleri olabilir, ihtiyaç gerekebilir."

"GHEZZAL YANLIŞ ANLAŞILDI"

Ghezzal'ın, Bafetimbi Gomis'e, 'Come to Beşiktaş' yazması biraz yanlış anlaşıldı. Çok eski bir arkadaşı. Ghezzal da yanlış anlaşılmış olmasından dolayı biraz rahatsız. (NTVSPOR)