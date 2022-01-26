Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Galatasaray ile görüşmeler yaptığı iddia edilen Cyle Larin için Ajansspor'a özel açıklamalarda bulundu. Kazancı, şu an Atiba ile birlikte Kanada Milli Takımı'nda yer alan Larin'in kiminle görüştüğünü bilmediklerini söyledi.

Larin şartlarımıza uyarsa kalır

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek oyuncular arasında yer alan ve yönetimin şartları uyduğu takdirde yola devam etmek istediği Larin‘in Galatasaray ile görüştüğü iddialarını sorduğumuz Kazancı, şunları söyledi: "Larin'in menajerinin kiminle görüştüğünü bilemeyiz. Haberimiz de yok. Larin, şartlarımıza uyarsa takımda kalacak. Uymazsa karar kendisinindir“ dedi.

Salih gitmek isterse konuşuruz

Adı İttifak Konyaspor ile anılan Salin Uçan için de konuşan Ceyhun Kazancı, "Şu an ne kendisinden ne de bizden ona yapılmış bir öneri var. Salih, ayrılmak isterse konuşuruz" dedi. Sezon başında büyük beklentilerle Aytemiz Alanyaspor'dan bonservis bedeli alınmadan transfer edilen Salih Uçan, bugüne kadar beklentileri karşılayamadı.

Kadro dışılara bir teklif yok

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, uzun zamandır kadro dışı bulunan Adem Ljajic, Jeremain Lens, Douglas ve Fabrice N'Sakala için gelmiş resmi bir teklif olmadığını da belirterek, "Sezon sonuna kadar bu oyuncular kalacak gibi görünüyor" diye konuştu.

Bu oyunculardan özellikle Ljajic ve Lens, yüksek kazanç nedeniyle ayrılmaya sıcak bakmıyor.

Ljajic yıllık 3.2, Lens ise 2.2 milyon Euro kazanıyor. Dört oyuncunun da sezon sonu sözleşmesi bitecek. (AJANSSPOR)