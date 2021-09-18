Ceyhun Kazancı: Hocamızın harika hamleleri oldu

Çok geniş bir kadromuz var. 2-0 devreye girmek kolay değil, hava sıcak, seyahatler var, takımımızın geri dönüşünden çok memnunuz, hocamızın harika hamleleri oldu.

Neyse ki çok ciddi bir sakatlığımız yok, geri dönecekler. Milli araya kadar bir şekilde idare edeceğiz, Ekim başına kadar geri dönmüş olurlar. Bu kadar yoğun tempoda, zeminler de malum, bunlar olabilir ancak çok şükür ciddi bir sakatlık yok.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GRUPTAN ÇIKABİLİRİZ"

Bütün takımlarla denk durumdayız Şampiyonlar Ligi'nde, dengeli bir grup. Ben hala çok umutluyum, istemediğimiz bir mağlubiyet oldu Dortmund karşısında ama iyi mücadele ettik. Gruptan çıkabileceğimiz kanaatindeyim, iyi olacak inşallah.

Çok keyifli bir ortam var, çok huzurlu. Birçok takımda oynayan farklı oyuncular, kariyerlerindeki en huzurlu ortamda olduklarını söylediler. İnşallah böyle devam eder, sonuçlar da bizi destekler. Ne yönetim kurulu, ne profesyoneller maç kötüye gittiğinde bile bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz. Çok iyi bir kadro ve hocamızın olduğunun farkındayız. Bugün bir geri dönüş oldu, inşallah iyi skorlar ve güzel atmosfer devam edecek. (SPORX)