Beşiktaş Kulübü Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Benfica’dan 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettikleri 23 yaşındaki Gedson Fernandes’in siyah-beyazlı formayı uzun yıllar başarıyla giyeceğine inandıklarını söyledi.

Portekizli yıldızı ezeli rakiplere çalım atmak için değil, uzun vadeli kadro planlamasının bir parçası olarak transfer ettiklerinin altını çizen Kazancı, “Önümüzdeki sezon iki yönlü oynayabilen genç bir orta saha oyuncusu arayışımız zaten vardı. Galatasaray ile Gedson Fernandes arasında anlaşma olmayınca devreye girerek bu transferi bitirdik. Zaten geçen yaz da gündemimizdeydi. Gedson’la Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin onayıyla gelecek sezon kadromuza katılması şartıyla anlaştık” dedi.

Kazancı, Gedson’un bonservisinin tamamını aldıklarını ifade etti.

Siyah-beyazlı idareci, “Benfica’ya gelecekte olası satıştan yüzde 50 pay vereceğiz fakat amacımız Gedson Fernandes ile uzun süre yola devam etmek. Elbette ileride gelecek tekliflerin ne kadar cazip olacağına bakacağız. Ancak sadece 1-2 yıl değil gelecek sezonları da kapsayan bir planlamamız var. Gedson ile ilgili tüm kararlar sözleşme boyunca bizde. Başka bir kulüpte olmayacak. Kadromuzda kendi bünyemizden çıkan genç oyuncularımız da var. Uzun vadeli tüm planlarda hem kendi gençlerimiz hem de yeni transferlerimiz yer alacaktır” diye konuştu. (MİLLİYET)