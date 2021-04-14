Cenk'in sakatlığı sonrası planlar değişti

Devre arasında Everton'dan kiralanan Cenk Tosun, yönetim tarafından gelecek sezonun kadrosunda da düşünülen isimler arasında yer alıyordu. Ancak golcü oyuncunun geçirdiği ağır sakatlık, Beşiktaş'ta planların değişmesini sağladı.

Beşiktaş, sezon sonuna kadar Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Cenk Tosun'un bonservisini almayı planlıyordu. Ancak yıldız futbolcunun sakatlığı yeni sezon için forvet transferini gündeme getirdi.

Siyah-beyazlılar, oyuncu taramasına şimdiden başladı. Kartal'da bu sezon müthiş bir performans sergileyen Cyle Larin'in de yüksek bir bonservis bedeliyle satılması gündemde.

Bu nedenle Kanadalı yıldızın gitmesi halinde bir değil en az iki golcü kadroya katılacak. Öte yandan Everton'lı yetkililer, siyah-beyazlı kulübü arayarak oyuncularının durumu hakkında bilgi aldı. (SABAH)