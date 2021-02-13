Cenk Tosun'un ilk 11 hedefi

Ara transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan sezon sonuna kadar kiralanan Cenk Tosun, 1 haftalık karantina sürecini tamamlaması sonrası 3 idmanla göreve hazır hale gelmişti.

29 yaşındaki futbolcu, Siyah-Beyazlılar'daki ikinci macerasına önceki akşam resmen başlamıştı. Konyaspor mücadelesine ilk 11'de çıkan Cenk, takımına gol katkısı yapamasa da sergilediği hırslı görüntüyle dikkat çekmişti. Başarılı oyuncu, dün takım izinli olmasına rağmen bireysel olarak çalışmalarına devam etti. Milli yıldız, Süper Lig'de pazartesi günü Gençlerbirliği'yle oynanacak lig mücadelesinde de ilk 11'de olmayı umuyor.

'Hem ligi hem kupayı istiyoruz'

Konya maçı sonrasında Beşiktaş'la ilgili olarak büyük hedeflerinin bulunduğunu belirten Cenk Tosun, şu sözleri sarf etmişti: Aileme, Beşiktaş'a geri döndüğüm için çok mutluyum. Bu forma benim için çok kıymetli, çok değerli. Ekip olarak son 2 maçımızı kazandık. Hem ligde hem de kupada hedefimiz şampiyonluk. Umarım kazanarak yolumuza devam ederiz. Ben de takımıma en iyi şekilde destek verebilmek için elimden geleni yapacağım. (FANATİK)