Beşiktaş’ta Cenk Tosun ismi bir kez daha gündeme geldi.

YENİDEN GİRİŞİMLER BAŞLADI

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin “Kapımız Cenk'e her zaman açık” diyerek transferini istediği milli futbolcu için girişimler başladı.

İngiltere'de Everton formasıyla pek şans bulamayan ve kayıplara karışan Cenk'in mali şartlarını zorlayacak olan siyah-beyazlılar, uzun vadeli ömürlük bir imza atmayı planlıyor. Kaptanlık teklifi götürecek olan Kartal, takımda ağabeylik rolünü Necip ile birlikte milli futbolcuya vermek istiyor.

GÖNLÜ BEŞİKTAŞ’TAN YANA

30 yaşındaki golcü, 2017-18 sezonunun devre arasında 22 milyon Euro karşılığında İngiliz ekibi Everton'a transfer olmuştu.

Yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle yeniden adaptasyon sorunu yaşayan Cenk Tosun, İngiltere Premier Lig'de umduğunu bulamadı.

GÖNLÜNDE BEŞİKTAŞ VAR

Milli futbolcu için Hollanda basını PSV iddiasında bulundu. Kırmızı-beyazlıların Cenk Tosun için Everton'ın kapısını çalacağı ve transfer teklifinde bulunacağı öğrenildi.

Cenk'in gönlünde ise Beşiktaş'ı olduğu öğrenildi. (SÖZCÜ)