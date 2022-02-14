İngiltere Premier Lig ekibi Everton ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cenk Tosun'a Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal, 5 milyon Euro maaş ve 2 yıllık sözleşme teklif etti.

Siyah Beyazlılar'ın da bonservissiz olarak sezon sonu kadrosuna katmak istediği golcü oyuncunun kararını haziranda vereceği öğrenildi.

Beşiktaş 'ın yaz transfer döneminde Al Hilal ile gireceği transfer savaşından galip çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Siyah Beyazlı Yönetim sezon sonu eski yıldızını kadroya katmak için tüm kozlarını kullanacak.

Bu sezon Premier League'de yalnızca 1 karşılaşmada görev alan ve Liverpool maçında 6 dakika forma giyen Cenk Tosun, Federasyon Kupası'nda da 2 maça çıktı ancak bu maçlarda golle tanışamadı.

Milli yıldız, 22.5 milyon Euro'ya transfer olduğu Everton kariyerinde 61 maça çıkıp 11 gol 6 asiste imza attı. 30 yaşındaki golcü ayrıca kiralık olarak oynadığı Crystal Palace'ta 5 maçta 1 gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan milli yıldızımız Cenk Tosun, Everton'da yeteri kadar forma şansı bulamıyor. (SABAH)