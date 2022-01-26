Sezon başından itibaren Beşiktaş 'a geri döneceği konuşulan Cenk Tosun'un Hollanda yolcusu olma ihtimali çok yüksek.

Everton'da forma şansı bulamayan 30 yaşındaki tecrübeli golcü ile PSV Eindhoven yakından ilgileniyor. Cenk ise henüz kararını vermedi. Cenk Tosun'un sezon sonunda sözleşmesi bitiyor.

Beşiktaş bu görüşmeleri yakından takip ediyor. Sakatlığı geçmesine karşın Cenk Tosun, Premier Lig ekibi Everton'da çok fazla süre alamıyor.

Tosun, bugüne kadar bir lig maçında 6 dakika ve bir de FA Cup maçında 3 dakika oynayabildi. 30 yaşındaki golcü oyuncu 2017-18 sezonunun devre arasında 22 milyon euro karşılığında İngiliz ekibi Everton'a transfer olmuştu. (AKŞAM)